تأجيل جلسة لجنة الاتصالات بسبب سفر وزير الاتصالات محمد شقير

اتصل وزير الاتصالات ​محمد شقير​ برئيس ​لجنة الاتصالات​ والاعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن واعتذر عن حضور اجتماع لجنة الاتصالات الاثنين بداعي السفر".



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