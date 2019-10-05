يبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري مساء غد الأحد زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر يومين، على رأس وفد وزاري واقتصادي، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعددا من المسؤولين الإماراتيين، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الذي يعقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في فندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الإماراتية، ويلقي كلمة بالمناسبة يتحدث فيها عن فرص الاستثمار في لبنان.
ويضم الوفد الوزراء: محمد شقير، وائل أبو فاعور، ريا الحسن، الياس بو صعب، منصور بطيش وعادل أفيوني والوزير السابق غطاس خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشخصيات مصرفية واقتصادية للمشاركة في المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن المقرر أن يجتمع الحريري مع ممثلي عدد من الشركات الإنكليزية المقيمين في دولة الإمارات، ويبحث معهم في السبل الآيلة لتعزيز فرص الاستثمار في لبنان. كما يزور نصب الشهداء ويضع إكليلا من الزهر عليه، وكذلك يزور جامع الشيخ زايد في أبو ظبي.
ويقيم السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن مساء الاثنين عشاء تكريميا على شرف الحريري والوفد المرافق، في حضور حوالى 400 شخص من أبناء الجالية اللبنانية في أبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الإمارات ويشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.