شمّاس: الإقتصاد الذي يبلغ عمره 100 سنة يذوب أمام أعيننا

أشار رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، في مداخلة مع كوثر حنبوري خلال برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان"، الى أن تحرك الخميس 10 تشرين الأول ليس إضراب بل توقف عن العمل لمدّة ساعة، وقال: "نريد لتحركنا أن يكون حضاري ومنظّم وأن يحظى بأكبر مشاركة من كافة المؤسسات: أصحاب العمل والعمال أيضاَ. وبما أن تحرّكنا سيكون تصاعدي فإن هذه هي الخطوة الأولى. وطلبنا من كافّة المناطق توثيق هذا التحرّك".
وأضاف شمّاس: "الهيئات الإقتصادية مجتمعةّ تبنّت هذا القرار، فمنذ بداية الحرب في سوريا رقم الأعمال تراجع بحدود الـ40% والأرباح هبطت بحدود 80%، وكما نعلم الأرباح هي دخل التاجر، أما يعني أن اليوم لم يتبقّى لهؤلاء سوى 25% من مدخولهم".
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