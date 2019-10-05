شمّاس: الإقتصاد الذي يبلغ عمره 100 سنة يذوب أمام أعيننا

أشار رئيس "​جمعية تجار بيروت​" ​نقولا شماس​، في مداخلة مع ​كوثر حنبوري​ خلال برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان"، الى أن تحرك الخميس 10 تشرين الأول ليس ​إضراب​ بل توقف عن العمل لمدّة ساعة، وقال: "نريد لتحركنا أن يكون حضاري ومنظّم وأن يحظى بأكبر مشاركة من كافة المؤسسات: أصحاب العمل و​العمال​ أيضاَ. وبما أن تحرّكنا سيكون تصاعدي فإن هذه هي الخطوة الأولى. وطلبنا من كافّة المناطق توثيق هذا التحرّك".

وأضاف شمّاس: "​الهيئات الإقتصادية​ مجتمعةّ تبنّت هذا القرار، فمنذ بداية الحرب في ​سوريا​ رقم الأعمال تراجع بحدود الـ40% والأرباح هبطت بحدود 80%، وكما نعلم الأرباح هي دخل التاجر، أما يعني أن اليوم لم يتبقّى لهؤلاء سوى 25% من مدخولهم".

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