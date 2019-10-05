النشرة: إطلاق نار على فرن نصرالله في بعلبك يوقع جريجاً

افاد مراسل النشرة في البقاع عن اقدام اللبناني حسن الجمال صاحب ميني ماركت على اطلاق النار باتجاه فرن نصرالله في ​بعلبك​، على خلفية خلافات مادية، مما اسفر عن اصابة نادر قاسم نصرالله في قدمه، نقل على اثرها الى مستشفى الريان للمعالجة، وحالته مستقرة.

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