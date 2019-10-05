شركة "طيران الشرق الأوسط" وزعت تفاحا على المسافرين على متن طائراتها

وزّعت مضيفات شركة "​طيران الشرق الأوسط​"، تفاحًا على المسافرين على متن طائراتها، وذلك بمناسبة يوم التفاح اللبناني، دعمًل للمزارعين والإنتاج المحلي.

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