النشرة: مزارعو التفاح في ترشيش وزعوا التفاح على السيارات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن ​مزارعي التفاح​ في ​بلدة ترشيش​، قام بمناسبة يوم التفاح ال​لبنان​ي، بتوزيع التفاح على السيارات، بحضو عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ ومدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ ورئيس تعاونية التفاح ​غابي سمعان​.

ودعا أبو الحسن الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لدعم الزراعة اللبنانية، باعتبارها مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل المسؤولين في الدولة بشكل عام والمعنيين بالقطاع الزراعي بشكل خاص، وذلك خلال مشاركته في الوقفة الشعبية الرمزية مع المزارعين من أهالي المتن أمام مبنى بلدية ترشيش/المتن الأعلى، لمناسبة يوم التفاح اللبناني، بحضور عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب اللبنانية" غابي سمعان، رئيس المجلس البلدي عبدو شيبان، وكيل داخلية المتن عصام المصري، ممثل مكتب العمل في وكالة داخلية المتن هشام حاطوم ومعتمد المنطقة السادسة ربيع ضو.

وشدد على "ضرورة حماية محاصيل المزارع اللبناني من المنافسة الخارجية عن طريق ضبط المعابر منعا للتهريب"، وقال: "نقف اليوم بين أهلنا المزارعين المرتبطين بأرضهم لنوجه التحية لوزير الزراعة اللبناني الدكتور حسن اللقيس على احتضانه لفكرة "يوم التفاح اللبناني"، ونؤكد دعمنا لجهوده لتعزيز قطاع الزراعة في لبنان الذي يقع في سلم أولوياتنا كنواب في اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حزب العمال والفلاحين. فالمزارع المتعلق بأرضه صاحب حق على دولته بدعم زراعته وحماية محاصيله من المنافسة الخارجية وتصريف انتاجه".