المفتي عسيران: ما نراه في لبنان والمنطقة من حروب هذا ليس من الاديان

دعا مفتي صيدا الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​ خلال زيارة ​السفير البابوي​ جوزيف سبيتاري الى صيدا "كل ال​لبنان​يين وكل ​العالم​ لأن يفهموا الاديان فهما صحيحا لأن الاديان كلها من عند الله تدعو الى علاقة ​الانسان​ مع الانسان ان تكون علاقة طيبه محببه وان يتحبب الانسان لأخيه الانسان لأن ما نراه في لبنان وفي المنطقة من حروب ودمار وقتال هذا ليس من الاديان في شيء ، وإن قتل الانسان ليس من الله في شيء ، ان اراقة الدماء ليس من الله في شيء ، على كل ابناء المنطقة سواء كانوا مسلمين او مسيحيين ان يلتفوا حول بعضهم البعض متحدين رافعين راية الوحدة الانسانية ونبذ كل الفرقة والقتال والقتل والدماء ليعود لبنان الى سابق عهده واصالته من ​المحبة​ والسلام "ز

بدوره السفير البابوي سبيتاري عبر عن "سروره لوجودة في صيدا وفي ​دار الافتاء الجعفري​ ولقائه الشيخ محمد عسيران ".