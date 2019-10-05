اللقيس في يوم التفاح من جزين: هناك جدية في رفع الاقتصاد اللبناني ودعمه

لفت وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​، في كلمة له من القصر البلدي لبدلة جزين الى "أننا برعاية ​رئيس الجمهورية​ نحتفل في هذا النهار بيوم التفاح اللبناني لنقول للمزارع اللبناني ان هناك جدية بالمساهمة في رفع ​الاقتصاد اللبناني​ ودعمه وتسويق المنتج اللبناني داخليا وخارجيا".

بدوره، أشار رئيس اتحاد بلديات جزين ​خليل حرفوش​، الى أن "شعارنا الانماء و​القطاع الزراعي​ يعاني من مشاكل ونحن في منطقة جزين نعول على ​السياحة​ والزراعة هذه المنطقة التي صمدت رغم ​الوضع الاقتصادي​ السيئ. البارحة افتتحنا مركز التبريد والتصنيع الغذائي في جزين التي كانت تنتج 350 الف صندوق تفاح سنويا وصل اليوم انتاجها الى 30 الف صندوق نعمل حاليا بالتعاون مع التعاونية الزراعية في جزين لرفع الانتاج تدريجا كل سنة اضافة الى انشاء برك ماء للري امانينا كبيرة بوجودكم ووجود فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​".