لفت وزير الزراعة حسن اللقيس، في كلمة له من القصر البلدي لبدلة جزين الى "أننا برعاية رئيس الجمهورية نحتفل في هذا النهار بيوم التفاح اللبناني لنقول للمزارع اللبناني ان هناك جدية بالمساهمة في رفع الاقتصاد اللبناني ودعمه وتسويق المنتج اللبناني داخليا وخارجيا".
بدوره، أشار رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، الى أن "شعارنا الانماء والقطاع الزراعي يعاني من مشاكل ونحن في منطقة جزين نعول على السياحة والزراعة هذه المنطقة التي صمدت رغم الوضع الاقتصادي السيئ. البارحة افتتحنا مركز التبريد والتصنيع الغذائي في جزين التي كانت تنتج 350 الف صندوق تفاح سنويا وصل اليوم انتاجها الى 30 الف صندوق نعمل حاليا بالتعاون مع التعاونية الزراعية في جزين لرفع الانتاج تدريجا كل سنة اضافة الى انشاء برك ماء للري امانينا كبيرة بوجودكم ووجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس في يوم التفاح من جزين: هناك جدية في رفع الاقتصاد اللبناني ودعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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