أسود: لسنا ضد الانتقاد ولا احد مقدس ونصف اله، لكن هناك حدود

اكد عضو "تكتل ​لبنان​ القوي" النائب ​زياد اسود​، أنه "عندما يعرف كل فريق سياسي دوره وواجباته ستهدأ الامور، لكن عندما يعتبر ان ​الدولة​ غير موجودة وكل شيء مباح، فيجب رسم الخط الذي يجب ان نقف عنده، لان ذلك لا علاقة له بالحريات، بل قلة تهذيب لان ​رئيس الجمهورية​ نعتبره زعيما علينا"، مشددا على "اننا لن نقبل بأن يكمل هذا السلوك بهذه الطريقة، بأن يحكم البعض البلد 30 سنة، ومن ثم يرمون كل الامور على ​الرئيس ميشال عون​".

ولفت في حديث اذاعي الى أن "من يظن بأن البلد بألف خير فانه سيخرب وهو على شفير الافلاس، وعليهم ان يطوروا انفسهم وعقلهم وعدم التصرف على ان البلد محميات خاصة بهم"، داعيا الى ان "لا يفكرن احد بالنزول الى الشارع وتناول رئيس الجمهورية بهذه الطريقة"، مشيرا في المقابل الى "اننا لسنا ضد الانتقاد ولا احد مقدس ونصف اله، لكن هناك حدود".

وقال اسود: "التسوية جدية ونحن صادقون فيها، وعندما نتكلم، نتكلم عن مسار عام وليس عن الشهيد ​رفيق الحريري​ شخصيا، بل عن مرحلة وتركيبة ومجموعة ناس كانوا يمسكون بها. لا يمكن لاحد ان يطلب منا بسبب التسوية الا نتكلم عن الآخر، ولنحمل ما يجري في البلد لطرف واحد في هذه التسوية"، معتبرا ان "قسما من المتظاهرين لديهم ازمات مالية وينتفضون، وهم موجودون في كل لبنان، في حين ان هناك متظاهرين مبرمجين ومجموعات منظمة تتحرك وفق محركين لها تماما كما حصل في تحركات ​المجتمع المدني​".

ورأى ان "البعض يضعون الرئيس عون المسؤول الاول عن خراب البلد لمحو الذاكرة، ومن يريد خلق شارع ضد الرئيس ميشال عون وان يغسل يديه منه، فنحن سنقطع عنه الماء حتى لا يستطيع غسل يديه". مستبعدا "وجود شارع في مقابل شارع".