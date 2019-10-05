بلدية الدكوانة وزعت 2 طن من التفاح على الأهالي والمارة بساحة البلدة دعما للمزارع

شاركت بلدية ​الدكوانة​ في يوم التفاح الوطني، تحت شعار "تفاح بلادك إلك ولأولادك" الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ونظمته ​وزارة الزراعة​، حيث وزعت ​البلدية​ حوالى 2 طن من التفاح على الأهالي والمارة في ساحة الدكوانة، وشارك في هذا النشاط أعضاء المجلس البلدي والمخاتير وتلامذة مدرسة سيدة العطايا ومتوسطة الدكوانة الرسمية والهيئات التعليمية، الذين عاونوا رئيس بلدية الدكوانة ​أنطوان شختورة​ على توزيع التفاح بحضور ممثل وزير الزراعة حسين نصرالله.

وألقى شختورة كلمة لفت فيها الى ان "ليس بغريب أبدا على الدكوانة أن تلتقي على الوطنية والتعاون والمحبة والعطاء والمساعدة والمساندة ولو بفلس الأرملة، المتجسدة بدعم التفاح اللبناني يرعاها رأس ​الدولة​ فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي يضع نصب عينيه الإنتاج الوطني اللبناني إن كان زراعيا أو صناعيا، فمنه نتعلم وتعلمنا حب الوطن والحفاظ على أرضه وسيادته وحريته وكرامته".

وابدى شختورة "الفخر ببلدية الدكوانة بأنها تساند حملة "تفاح بلادك إلك ولأولادك"، وهي لطالما كانت أول المبادرين والسباقة في دعم المبادرات الوطنية التي تحافظ على الإنتاج الوطني، بالإضافة الى مبادرات إجتماعية وإنسانية هي من أطلقتها، والسنوات القليلة الماضية شاهدة على ما أقول .

بدوره شكر نصرالله شختورة على "هذه المبادرة الوطنية الكريمة التي تظهر محبة أهالي الدكوانة لإنتاجهم الوطني" شارحا "أهمية هذا النهار وأهمية رعاية ​رئاسة الجمهورية​ ليوم التفاح اللبناني"، ومشيرا الى "أن هناك روزنامة زراعية تقوم بها وزارة الزراعة من يوم العسل الى يوم الزيت والزيتون"، متمنيا على بلدية الدكوانة "الإستمرار بمثل هذه المبادرات الوطنية".