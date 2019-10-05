دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب يفاجئ الحالمين بالهجرة إلى الولايات المتحدة بقرار جديد

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا جديدًا بشان المهاجرين، يتضمن تعليق دخول كل من يشكل «عبئًا ماليًا» على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

واوضح القرار الذي نشره البيت الأبيض بموقعه الإلكتروني، أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة، تقديم مستندات تثبت أن لديهم تغطية صحية خلال 30 يومًا من دخولهم البلاد، أو تقديم ما يفيد وجود موارد مالية لدفع التكاليف الطبية.

ونص القرار أنه يتوجب علي المتقدمين لحصول على التأشيرة إثبات ذلك قبل الحصول على تأشيرة هجرة، مستثنيًا من هذا القرار بعض الفئات، مثل أبناء المواطنين الأمريكيين.

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وبرر البيت الأبيض سبب صدور القرار الجديد، بحماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين، موضحًا أن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغت 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف البيت الأبيض، أن احتمالات عدم توافر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأمريكيين، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.

يذكر أأأ6ن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ موقفًا متشددًا من المهاجرين خاصة الهجرة غير الشرعية، وشرع في بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق القادمين من أمريكا اللاتينية، كما شدد من إجراءات منح الإقامة للمهاجرين.