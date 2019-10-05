شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع لـ"نقل البرلمان" الاثنين لمتابعة مشروعات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد المولى أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع لها يوم الاثنين المقبل، لبحث مدى تفعيل مشروعات القوانين التى قد صدرت خلال دور الانعقاد الرابع ولها علاقة بعمل اللجنة، مثل قانون جهاز خدمات تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وكافة القوانين المتعلقة بعمل السكة الحديد.

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وأضاف "عبد المولي" لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى بحث كافة الأدوات الرقابية التى وجهتها اللجنة للحكومة ولم يتم الرد عليها بشكل واضح، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ المشروعات القومية من جانب وزارة النقل، كالطرق وكل ما يتعلق بالسكة الحديد، والموانئ.

وأشار أمين سر لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعمل خلال الدور الخامس على سرعة مناقشة وإصدار قانون الملاحة الداخلية، نظرا لأهميته الكبيرة.