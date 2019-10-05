فيديو.. تقرير يكشف أسباب فشل قطر فى التجهيز لمونديال 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام القطرى يواجه أزمة كبيرة فى التجهيزات الخاصة بمونديال 2022 فى الدوحة، وهو ما كشفه تقرير "مباشر قطر" والذى أكد أن النظام القطرى دفع الغالى والنفيس من أجل استرضاء العالم، لتنظيم أكبر حدث رياضى وهو كأس العالم.
ورصد التقرير فى فيديو له، أن النظام القطرى دفع العديد من الرشاوى من أجل تنظيم الحدث على أراضيه، ولكن هناك أزمات تخص الطبيعية المناخية فى قطر، وارتفاع الحرارة والرطوبة، وهو ما يتسبب فى عجز تنظيم البطولة، وهو ما جعلهم يلوثون البيئة من خلال تركيب مكييفات ضخمة فى الملاعب، وهذا الأمر حذر منه الكثير المختصين أن التكييفات حول الملاعب، ويزيد من الأمور السلبية فى البيئة، وهو ما يضر بصحة رواد المونديال.
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