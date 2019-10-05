الخميس.. حفل زفاف جماعي لـ 26 شابًا وفتاة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنظيم حفل زفاف جماعي لـ26 فتاًة وشابًا من أبناء المحافظة يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

وأفادت أمانة مستقبل وطن أن الحفل سيكون برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبالتعاون بين الحزب ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة للوادي الجديد، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، النائب جمال آدم، أن إقامة حفل الزفاف الجماعي يأتي للتيسير على الشباب المقبل على الزواج بالأسر الأولى بالرعاية والتخفيف من التكاليف عليهم، مع تقديم غرف نوم كاملة وأجهزة كهربائية حديثة لعدد ٢٦ شابًا منهم بمراكز المحافظة الخمسة.

أضاف جمال، أنه جرى اختيار العرائس الـ26 بعد فحص طلبات التقديم منذ شهر بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بواقع ١٤ زوجًا من مركزي الداخلة وبلاط و ٦ من الخارجة وباريس و٥ في الفرافرة وفقًا للشروط المعلنة سابقًا.