محافظ القاهرة: تخصيص الحصة الأولى الاثنين القادم للحديث عن حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم، بتخصيص الحصة الأولى بمدارس العاصمة، يوم الاثنين القادم، للحديث عن ملحمة العبور العظيم ودور القوات المسلحة وتضحياتها في سبيل حماية أمن البلاد في الداخل والخارج لكي تبقى مصر آمنة سالمة، بالإضافة إلى تنظيم البرامج الإذاعية اليومية بالمدارس وإعداد موضوعات تعبير بنوعيه الوظيفي والإبداعي ومجلات الحائط وعرض الأفلام الوثائقية عن أمجاد أكتوبر المجيدة وذلك حرصًا على توعية الطلاب بواجبهم نحو وطنهم وغرس قيم الولاء والانتماء ودعم مسيرة التنمية بالبلاد.

كما كلف المحافظ، وفي بيان، اليوم السبت، مديري مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، بتنظيم ندوات توعوية بمراكز الشباب وقصور الثقافة وداخل دواوين المحافظة والأحياء لعرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر ودورها في إحلال السلام بالمنطقة، وتكريم المحاربين القدامى من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وتكريم أبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية وذلك بهدف غرس الانتماء في نفوس الشباب واستلهام روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات والقطاعات الخدمية.