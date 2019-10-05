بـ"كوكتيل مخدرات".. عاطل شبرا سقط متلبسًا خلال زيارة صديقه بسجن الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، عاطلًا بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة، خلال محاولته إدخالها لسجين محبوس على ذمة قضية قتل، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير مباحث القليوبية، بأنه أثناء قيام ضباط مباحث معسكر قوات أمن الخانكة بتفتيش متعلقات زيارات المساجين، تمكنوا من ضبط "محسن. ك"، 46 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته 370 قرص مخدر ولفافة بداخلها كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالى 30 جرام.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها للسجين "على. هـ"، المحبوس على ذمة القضية رقم 18010 لسنة 2018 جنايات قسم أول شبرا الخيمة "قتل".

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.