وصول مفاوضين من أميركا وكوريا الشمالية إلى السويد لإجراء محادثات

وصل مسؤولون أميركيون وآخرون كوريون شماليون إلى ستوكهولم لبدء محادثات نووية في مركز مؤتمرات منعزل على مشارف العاصمة السويدية، اليوم السبت، في محاولة لإنهاء جمود استمر شهوراً.

والاجتماع أول محادثات رسمية على مستوى فرق العمل منذ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو واتفاقهما على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد قمة فاشلة في فيتنام في فبراير.

وأغلقت الشرطة المداخل المؤدية إلى مركز المؤتمرات الذي يطل على بحر البلطيق في جزيرة ليدنجو حيث يتوقع أن يجتمع وفدا البلدين برئاسة المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون والكوري الشمالي كيم ميونج جيل.

ودخل المركز في وقت مبكر من، صباح اليوم السبت، موكبان أكد رجل شرطة أن أحدهما خاص بالمسؤولين الكوريين الشماليين. وضم الموكب الآخر سيارات استخدمها بيجون عندما اجتمع مع مسؤولين سويديين في وزارة الخارجية السويدية أمس الجمعة.

Advertisements

اقرأ أيضا... كوريا الشمالية ترحب بسعي ترامب لنهج جديد في المحادثات

وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية التي لم تؤكد أي شيء إلى الآن بشأن المحادثات التعليق.

ويقول محللون إن أمام زعيمي البلدين محفزات كبيرة للتوصل إلى اتفاق على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ممكناً الوصول إلى أرضية مشتركة بعد شهور من التوتر والجمود.

وبعد يوم واحد من الإعلان عن استئناف المحادثات أجرت كوريا الشمالية اختباراً لصاروخ باليستي مصمم لإطلاقه من الغواصات في عمل استفزازي أبرز أيضاً احتياج واشنطن إلى التحرك بسرعة للتفاوض على تقييد ترسانة بيونج يانج المتنامية.