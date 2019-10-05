100 قتيل وأربعة آلاف جريح حصيلة الاحتجاجات في العراق

قتل نحو مئة شخص معظمهم من المتظاهرين وجرح حوالي أربعة آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق الثلاثاء الماضي، حسب آخر حصيلة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في هذا البلد.

وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.

وكانت قد أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد.

ويبدو أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح بحسب المفوضية، خصوصاً أنّ البلاد شهدت أعمال عنف دامية استخدمت فيها القوّات الأمنية الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين.

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وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد دعا إلى الهدوء، لكن المحتجين انتقدوا وعوده بالإصلاح السياسي، مؤكداً أنه لا يوجد «حل سحري» متاح.

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وتم فرض حظر التجول في عدد من المدن.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة وأرسلت تعزيزات إلى شرق بغداد ذي الكثافة السكانية العالية.