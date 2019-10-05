كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الحوثيون ينتهكون حُرمة المساجد بممارساتها الطائفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر يمني، أن ميليشيا الحوثي تواصل ممارساتها الطائفية في المساجد، مُخلِّفةً وراءها انتهاكات بشعة في بيوت الله، دون أن تجد ما يردعها عن هذه الجرائم.

وفي انتهاك حوثي جديد، نظَّمت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلابيين (غير المعترف بها) ندوة طائفية مساء أمس الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء.

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وقال مصدر محلي لموقع (المشهد العربي): إنّ "أوقاف الحوثيين قدَّمت خلال الندوة محاضرات، تطالب المواطنين بضرورة الصبر على المعيشة، ومساندة الميليشيات في حربها لتحقيق ما أسمته النصر على الأعداء".

وأكَّد المصدر أنّ الميليشيات حاولت الاستعانة ببعض سِيَر العلماء السابقين، لإقناع المواطنين بضرورة الوقوف معهم في حربهم الطائفية والتبرع بأموالهم لدعم الحروب على كافة الجبهات، وعلى مدار سنوات الحرب العبثية، دأبت الميليشيات الحوثية على استخدام المساجد، من أجل حشد مزيدٍ من العناصر للمشاركة في أعمالها القتالية من جانب أو التبرع لمسلحيها من جانب آخر.

ومؤخراً، تم الكشف عن فشل لاحق الميليشيات في محاولة إقناع المواطنين بالتبرع لصالح ما تسميه "المجهود الحربي" عبر ندوات طائفية في المساجد، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.