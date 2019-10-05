كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية منفردة في شمال شرق سوريا، قائلًا إن الجيش التركي مستعد للتحرك ضد القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة "ربما اليوم وربما غدًا".

خلال حديثه يوم السبت، طلب أردوغان إجابة من حليف الناتو الولايات المتحدة حول موقفه فيما يتعلق بالمقاتلين الأكراد السوريين.

تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادًا للتمرد الكردي داخل حدودها، وتتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعمها. تشكل المجموعة العمود الفقري للقوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة ضد جماعة الدولة الإسلامية.

وقال أردوغان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالخطط الموعودة لإدارة دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية، وإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة لإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية.



أجرى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا يوم الجمعة دورياتهما المشتركة الثالثة في شمال شرق سوريا وسط تجدد المخاوف من أن الخطة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين حليفي واشنطن - أنقرة والأكراد السوريين - قد لا تكون كافية. أجرى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا يوم الجمعة دورياتهما المشتركة الثالثة في شمال شرق سوريا وسط تجدد المخاوف من أن الخطة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين حليفي واشنطن - أنقرة والأكراد السوريين - قد لا تكون كافية. أكد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار موقف أنقرة من أنها لن تقبل التأخير في إنشاء ما تسميه "منطقة آمنة". وقال إن تركيا يمكنها أن تتصرف بمفردها لإعدادها، وهو ما يحيي المخاوف بشأن عملية عسكرية تركية محتملة. قال مسؤول كردي سوري كبير إن مجموعته تتعامل مع التهديدات التركية المتجددة على محمل الجد، وطالب باتخاذ تدابير لمنع الهجوم وانهيار الاتفاق.