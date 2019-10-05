كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خلال حديثه يوم السبت، طلب أردوغان إجابة من حليف الناتو الولايات المتحدة حول موقفه فيما يتعلق بالمقاتلين الأكراد السوريين.
تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادًا للتمرد الكردي داخل حدودها، وتتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعمها. تشكل المجموعة العمود الفقري للقوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة ضد جماعة الدولة الإسلامية.
وقال أردوغان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالخطط الموعودة لإدارة دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية، وإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة لإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية.
أجرى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا يوم الجمعة دورياتهما المشتركة الثالثة في شمال شرق سوريا وسط تجدد المخاوف من أن الخطة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين حليفي واشنطن - أنقرة والأكراد السوريين - قد لا تكون كافية.
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار موقف أنقرة من أنها لن تقبل التأخير في إنشاء ما تسميه "منطقة آمنة". وقال إن تركيا يمكنها أن تتصرف بمفردها لإعدادها، وهو ما يحيي المخاوف بشأن عملية عسكرية تركية محتملة.
قال مسؤول كردي سوري كبير إن مجموعته تتعامل مع التهديدات التركية المتجددة على محمل الجد، وطالب باتخاذ تدابير لمنع الهجوم وانهيار الاتفاق.
وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون، إن أي "عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا ستكون مصدر قلق بالغ لأنها ستقوض مصلحتنا المشتركة المتمثلة في تأمين شمال شرق سوريا والهزيمة الدائمة" لجماعة الدولة الإسلامية.
اتفقت أنقرة وواشنطن في أغسطس على تنفيذ الدوريات المشتركة وإخراج المقاتلين الأكراد السوريين من الحدود. لكنهم ما زالوا يختلفون حول حجم المنطقة على طول الحدود السورية التركية ومن سيراقبها.
يصف الأمريكيون والأكراد الإجراءات بأنها "آلية أمنية".
وجاءت دورية الجمعة عقب مكالمة هاتفية في وقت متأخر من يوم الخميس بين اكار ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير قال فيها اكار إن تركيا ستنهي الدوريات المشتركة "إذا كان هناك انحرافات وتأخير"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.
حث اكار الولايات المتحدة على إنهاء دعمها للمقاتلين الأكراد السوريين، الذين كانوا شركاء التحالف في المعركة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا.
ومع ذلك، فإن أنقرة تعتبرهم امتدادًا للتمرد الكردي داخل تركيا. وقد هددت مرارًا وتكرارًا بتنفيذ عملية عسكرية لإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود.
قامت تركيا بتوغلات عسكرية مع مجموعات سورية متحالفة في غرب سوريا لطرد المقاتلين الأكراد، وكذلك مقاتلي داعش، وتمركزت قوات هناك.
لكن قد تنطوي العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا على مخاطر أكبر، حيث ستنقل القوات إلى منطقة يتم فيها نشر 1000 جندي أمريكي على الأقل.
أكار أخبر نظيره الأمريكي أن تركيا "لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي في الجنوب".
وقال التحالف إن الدورية مضت كما هو مخطط لها واوضحت وزارة الدفاع التركية إنها كانت في منطقة شرق مدينة تل أبيض.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد مايلز ب. كاجينز الثالث في بيان "النجاح المستمر للآلية الأمنية سيمنع (داعش) من الظهور" مع تلبية المصالح الأمنية لتركيا.
وتقول واشنطن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس يهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية التركية.
حتى الآن، ابتعد المقاتلون من أبرز الجماعات السورية الكردية - وحدات حماية الشعب أو وحدات حماية الشعب - عن المراكز الحدودية.
لكن لا تزال تركيا غير راضية عن حجم المنطقة التي تسميها "منطقة آمنة"، وتدعو إلى منطقة عمقها 30 كيلومترًا (19 ميلًا) يراقبها الجنود الأتراك. في الوقت الحالي، لا تزيد مساحة المنطقة المحددة عن 14 كيلومترًا (9 أميال). وتقول أيضًا إنها تريد عودة بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون لاجئ في تركيا إلى هناك.