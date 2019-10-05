كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضون من كوريا الشمالية والولايات المتحدة يلتقون لكسر الجمود النووي في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون لبدء محادثات نووية في مركز مؤتمرات منعزل على مشارف ستوكهولم اليوم السبت في محاولة لإنهاء أشهر من الجمود.

وسيكون الاجتماع هو أول محادثات رسمية على مستوى العمل منذ اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو واتفقا على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد قمة فاشلة في فيتنام في فبراير.

وأغلقت الشرطة المناهج المؤدية إلى المجمع المواجه لبحر البلطيق في جزيرة لدينجو، حيث كان من المتوقع أن تلتقي وفود برئاسة الممثل الخاص الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيغون وكيم ميونج جيل من كوريا الشمالية.

ودخلت موكبتان إلى المركز المنعزل في وقت مبكر اليوم السبت مع ضابط شرطة يؤكد أن أحدهما حمل المسؤولين الكوريين الشماليين. وشملت السيارة الأخرى السيارات التي استخدمها بيجون عندما قابل مسؤولي وزارة الخارجية السويدية يوم الجمعة.

وصل وفد كوريا الشمالية، المعروف أيضا بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي تخضع لعقوبات تحظر الكثير من تجارتها بسبب برنامجها النووي، إلى السويد يوم الخميس بعد أن قالت بيونغ يانغ بشكل غير متوقع أن المحادثات ستجرى في أكتوبر.

Advertisements

وأعطت وزيرة الخارجية المعيّنة حديثًا آن ليند اعتراف السويد الأول بالمفاوضات، في حين أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا على المحادثات على مستوى العمل.

وأضاف: "أشعر بالتشجيع لأن وفود الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية على مستوى العمل موجودة حاليًا في السويد لإجراء محادثات. وقال ليندي على تويتر: "الحوار ضروري للوصول إلى نزع السلاح النووي والحل السلمي".

قال محللون أن قادة البلدين يواجهون حوافز متزايدة للتوصل إلى اتفاق، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن إيجاد أرضية مشتركة بعد أشهر من التوتر والمأزق.

وبعد يوم واحد فقط من إعلان استئناف المحادثات، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي جديد مصمم لإطلاق الغواصات، وهي لفتة استفزازية أكدت أيضًا على حاجة واشنطن إلى التحرك بسرعة للتفاوض على حدود ترسانة بيونج يانج المتنامية.

