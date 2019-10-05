كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي أمريكي: من "الجنون" حجب المساعدات عن أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقد دبلوماسي أمريكي بارز في أوكرانيا أنه من "الجنون" حجب المساعدات العسكرية للبلاد في الوقت الذي تواجه فيه العدوان الروسي، وفقًا للأدلة التي قدمت يوم الخميس في التحقيق في قضية الرئيس دونالد ترامب.

وشهد كورت فولكر، الممثل الخاص السابق لترامب في مفاوضات أوكرانيا، يوم الخميس لأكثر من ثماني ساعات لأعضاء مجلس النواب الأمريكي وموظفي لجنة الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة بمجلس النواب.

واستقال فولكر الأسبوع الماضي بعد أن تم تسميته في شكوى من المخبرين بشأن إدارة ترامب وأوكرانيا، مما دفع القائد الديمقراطي في مجلس النواب، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى الإعلان عن بدء تحقيق رسمي في المساءلة.

وكجزء من شهادة الخميس، سلم فولكر الرسائل النصية بينه وبين الدبلوماسيين في كييف وغيرهم من المشاركين في أوكرانيا، بمن فيهم المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تعامل الإدارة مع كييف.

وتقدم النصوص أول سرد داخلي لمفاوضات الصيف الماضي بين واشنطن وكييف.

طلب ترامب من زيلينسكي في تلك الدعوة للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس بارز في محاولة ترامب لإعادة انتخابه عام 2020.

ونشر قادة اللجنة الرسائل النصية علنًا في وقت متأخر من يوم الخميس، إلى جانب نسخة من رسالة موجهة إلى أعضاء آخرين في مجلس النواب يعربون فيها عن "قلقهم الشديد" إزاء ما وصفوه بتصرفات ترامب واتهموه بحملة من التوجيه الخاطئ فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إليه.

وناقش وليام تايلور القائم بالأعمال الأمريكي في العاصمة الأوكرانية في رسالة من 9 سبتمبر، بعد ورود أنباء تفيد بأن إدارة ترامب كانت تحتجز المساعدات العسكرية لكييف، وأهمية الرسالة التي كانت ترسلها واشنطن إلى كييف.

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وقال تايلور في نص آخر: "أعتقد أنه من الجنون حجب المساعدة الأمنية للمساعدة في حملة سياسية".

وجمد ترامب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قبل فترة وجيزة من التحدث إلى زيلينسكي، مما أثار اتهامات من الديمقراطيين بأنه أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق مكاسب شخصية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ودافع عن الدعوة باعتبارها "مثالية"، وانتقد العديد من زملائه الجمهوريين التحقيق في اتهامه بأنه سياسة حزبية صارخة.

وكانت تايلور أكبر دبلوماسية أمريكية في كييف منذ أن أمرت إدارة ترامب السفيرة آنذاك، وماري يوفانوفيتش، بالعودة إلى واشنطن قبل نهاية فترة ولايتها. وكان يوفانوفيتش قد تعرض للهجوم في وسائل الإعلام ذات الميول الصحيحة.

ومن المقرر أن تدلي بشهادتها في لجنة التحقيق الأسبوع المقبل.

تتناول النصوص مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الدبلوماسيون الذين يناقشون رغبة المسؤولين الأوكرانيين في أن تأخذ واشنطن بلدهم على محمل الجد، وليس فقط استخدامه كأداة في السياسة الأمريكية الداخلية.