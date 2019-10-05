كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني يطلب من أمريكا نزع التوترات في شرق البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" الولايات المتحدة اليوم السبت على استخدام نفوذها لنزع فتيل التوترات في شرق البحر المتوسط حيث تخوض قبرص وتركيا نزاعًا بشأن الحقوق الخارجية.

وأخبر ميتسوتاكيس وزير الخارجية الأمريكي الزائر "مايك بومبيو" أن التحركات التركية جنوب الجزيرة في الأيام الأخيرة كانت "انتهاكًا صارخًا" لحقوق قبرص السيادية.

واشتدت التوترات بين قبرص وتركيا بشأن الحفر في الخارج بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر إلى منطقة مرخصة بالفعل من قبل نيقوسيا لشركات الطاقة الإيطالية والفرنسية.

وتركيا واليونان حليفان في حلف الناتو، ولكنهما منذ فترة طويلة على خلاف حول قبرص، التي انقسمت عرقيًا بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ عام 1974.

واخبرت ميتسوتاكيس بومبو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من رحلة إلى جنوب أوروبا: "للولايات المتحدة مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأن قبرص لا تطلب إلا أمرًا بديهيًا، وتنفيذ القانون الدولي.

وقال ميتسوتاكيس: "أتوقع مساهمة الولايات المتحدة الإيجابية في أن تؤدي في النهاية إلى تهيئة مناخ أكثر بناءة ومثمرة للتعاون في المنطقة".

وتقول أنقرة أن بعض المناطق التي تستكشفها قبرص هي إما على جرفها القاري أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية في أي اكتشافات مع القبارصة اليونانيين.

وقال وزير الطاقة التركي "فاتح دونميز" اليوم السبت وسفينة الحفر التركية "يافوز" وهي حاليا 50 ميلًا بحريًا قبالة قبرص. مضيفًا: "أن الحفر سيبدأ "في أقرب وقت ممكن".

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وردًا على ميتسوتاكيس، لم يشير بومبيو إلى قبرص.

وقال بومبو: "اليوم، لم تكن العلاقة بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى"، مشيدًا بجهود اليونان في طريقها إلى الانتعاش الاقتصادي.

وصرح أيضًا: "نحن واثقون تمامًا من أننا سنعمل معًا على ضمان أن تكون اليونان بمثابة ركيزة للاستقرار في هذه المنطقة".

وتربط بين الولايات المتحدة واليونان علاقات تقليدية على الرغم من أن الكثيرين يلومون واشنطن على دعمها الضمني للعسكر الذي حكم اليونان بين 1967 و1974.

وبينما زار بومبو البلدة، اشتبكت مجموعات من المتظاهرين الذين كانوا يسيرون إلى السفارة الأمريكية اليوم السبت مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي وقت سابق، تجمّع عدة مئات من المتظاهرين في ميدان سينتاجما الرئيسي بأثينا، ورددوا "الأمريكيين، قتلة الشعوب" في الاحتجاج على تمديد اتفاقية الدفاع بين البلدين.

وحملوا لافتات كتب عليها "بومبيو اذهب إلى وطنك"، وكتبوا أيضًا: "لا لاتفاق اليونان والولايات المتحدة الأمريكية".

