كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعترض على المناورات المستمرة للهند في شمال شرق أروناتشال براديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت مناورات الجيش الهندي في ولاية أروناتشال براديش الواقعة في شمال شرق البلاد ذات الموقع الاستراتيجي، ردًا قويًا من الصين.

يقع "Him Vijay" الذي يستمر لمدة شهر بالقرب من خط المراقبة الفعلية (LAC) - وهو ترسيم الحدود الذي يعمل كحدود بين الهند والصين. وتدعي بكين، أن أروناشال براديش هو جنوب التبت، وهو- التبت- إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في الصين.

وذكرت صحيفة التايمز الهندية اليومية، أن الصين أثارت اعتراضات على المناورات وحذرت الهند من أنها قد تقوض القمة غير الرسمية المقبلة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينج في مامالابورام- موقع التراث العالمي لليونسكو بالقرب من تشيناي.

وحسب الصحيفة، لم يتم الإعلان عن القمة رسميا حتى الآن.

تأتي خطة القمة، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والرئيس شي جين بينج، في مدينة ووهان بشرق الصين في أبريل من العام الماضي.

تتضمن المناورات القتالية بالقرب من حدود الهند مع الصين، مشاركة فيلق 17 من الجيش الهندي - أول فيلق لضربة جبلية، تشكل كقوة رد فعل سريع وللقيام بهجمات مضادة ضد الصين على طول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ويُقال إن ثلاث مجموعات قتالية متكاملة تم إنشاؤها مؤخرًا، تتكون من 5 آلاف جندي، يشارك كل منهم في التدريبات، التي تركز على الاستعداد لحرب الجبال. كما تشير التقارير، إلى أن الدبابات والمدفعية الخفيفة ووحدات الدفاع الجوي ومجموعة إشارات الهند، بالإضافة إلى عناصر أخرى، تشارك في التدريبات.

تُستخدم طائرات C-17 Globemaster-III و C-130J Super Hercules التابعة لسلاح الجو الهندي وطائرات النقل AN-32 وطائرات الهليكوبتر الثقيلة من طراز Chinook في نقل الجنود والمعدات عبر الوديان كجزء من المناورات القتالية المستمرة منذ شهر.

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قبل التدريب القتالي، قام سلاح الجو الهندي بتنشيط أرض الهبوط المتقدمة الثامنة في منطقة فيجايناجار في منطقة تشانجلانغ في أروناتشال براديش. وذكرت مصادر بوزارة الدفاع، أنه تم إحياء تشغيل الطائرات المقاتلة وطائرات النقل بالقرب من الحدود الصينية.

أجرت الهند أو خططت لتدريبات مشتركة مع جيوش عدة دول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الجيش الملكي التايلاندي (16-29 سبتمبر) في ولاية ميغالايا الشمالية الشرقية، والجيش المنغولي (5-19 أكتوبر) في Bakloh في ولاية هيماشال براديش في الهيمالايا ومع قوة الدفاع الوطني في جزر المالديف (7-20 أكتوبر) في غرب بيون.

وفيسياق منفصل، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يي"، الخميس 26 سبتمبر، إن تعزيز الاتصال مع الهند يصب في مصلحة البلدين والعالم بأسره، مشددا على أهمية تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والتعامل بشكل صحيح مع الخلافات بينهما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف وانج –خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الهندى "سوبراهمانيام جايشنكار" على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك - أن الصين والهند ممثلان مهمان للاقتصادات الناشئة، وأن تقوية التواصل الاستراتيجي، وتعزيز التعاون باستمرار يصب في مصلحة البلدين والعالم.

وتابع وانج أن بلاده مستعدة للعمل مع الهند لتعزيز زخم تنمية العلاقات الثنائية، والاستعداد للمرحلة القادمة من التبادلات المهمة رفيعة المستوى، وضخ حيوية جديدة لتنمية أكثر استقرارا ومستقبل أفضل لتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد وانج ضرورة عمل الجانبين معا للحفاظ على السلام في مناطقهما الحدودية وتهيئة الظروف من أجل تحقيق تنمية مستدامة وصحية للعلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الهندى "سوبراهمانيام جايشنكار" إن الهند تولي أهمية كبيرة للتبادلات رفيعة المستوى بين البلدين في المرحلة التالية، ومستعدة للتواصل عن قرب مع الصين لضمان نجاح الأنشطة ذات الصلة، من أجل ضمان التنمية المستقبلية للعلاقات الهندية - الصينية.

وأبدى جايشنكار أيضا استعداد بلاده للانضمام إلى الصين في التعامل مع الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، معربا عن أمله أن يعزز الجانبان التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة موارد المياه عبر الحدود.