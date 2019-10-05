كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج مروري في كونج مع استمرار المسيرات التي تتحدى الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع إغلاق خدمات مترو الأنفاق، وتجريم ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات، أكدت رئيسة هونج كونج عزمها على عدم السماح للمتظاهرين بالحصول على اليد العليا، وتقلصت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة بكثافة اليوم السبت ولكنها لم تتوقف.

لا يزال المتظاهرون يخوضون تحديا للحظر الجديد على أغطية الوجه التي تقول حكومة الإقليم الصيني الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إنها تجعل تحديد المتظاهرين العنيفين امر صعب على الشرطة. قام عدة مئات من المتظاهرين المحميين تحت المظلات، بإغلاق شارع في المنطقة التجارية المركزية، وكانوا يحملون لافتة صفراء تحمل شعار "المجد لهونج كونج" وهم يهتفون "هونج كونج، قاومي!"

كما تسبب إغلاق شبكة مترو الأنفاق بأكملها لقطارات الأنفاق والقطارات التي تتعامل بشكل اعتيادي مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا في حدوث اضطراب كبير في المدينة التي لا تستريح أبدًا، ولكنها اصبحت الآن مليئة بالضياع والاضطراب.

تم تعليق جميع خدمات مترو الانفاق والقطارات واصطفت الطوابير لدي ماكينات البنوك التي أغلقت أبوابها بينما شهدت هونج كونج مزيد من الاحتجاجات يوم السبت بعد ليلة أخرى من أعمال العنف المتصاعدة.

كان إغلاق شبكة MTR بأكملها التي تتعامل مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا، بما في ذلك الخط السريع المؤدي إلى مطار هونغ كونغ الدولي، بمثابة اضطراب كبير واستثنائي تمامًا للمنطقة التي لا تستريح عادةً ولكنها الآن منغمة ومضطربة تصل إلى 7.5 مليون اشخاص.

تتصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب وسط موجة غضب عارمة من الغضب المناهض للحكومة والمناهضة للصين، وقد اغرقت الاحتجاجات التي يقودها الشباب المركز الدولي للتجارة والتمويل في أعمق أزمة منذ أن تحولت المنطقة من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وقال كيفن كوي، وهو سائح من البر الرئيسي للصين كان يعتزم زيارة ديزني لاند عقب اكتشاف اغلاق محطة مترو الأنفاق في وسط هونغ كونغ، "لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان.. هذا أمر مزعج للغاية."

بعد هجمات الحريق العمد الواسعة النطاق والنهب والقتال مع الشرطة والضرب، ناشدت الحكومة يوم السبت تغييرًا علنيًا في المواقف ضد أعمال الشغب.

Advertisements

وأوضح جون لي، وزير الأمن الحكومي، ان عدم إدانة العنف، تجعل الناس يؤججونه.

وأضاف "ما يشعل العنف هو دعم الناس لهذه الأعمال.. المهم هو أن يخرج الجميع ليقولوا" لا، لن يقبل المجتمع العنف".

طلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في العديد من المناطق في هونغ كونغ وسط تجمعات متعددة تتحدى الحزب الشيوعي الصيني حيث يحتفل بمرور 70 عامًا على حكمه.

شكل العشرات من ضباط الشرطة طوقًا أمنيًا، مدعومًا بشاحنة خراطيم المياه، لمنع المتظاهرين من التقدم إلى مكتب الاتصال في بكين في المدينة.

وقعت معارك بين مئات من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة في مواقع متعددة، وتحولت الشوارع إلى ساحات القتال. أطلقت الشرطة عدة جولات من الغاز المسيل للدموع على مناطق وونغ تاي سين وشا تن وتوين وان وتوين مون بينما ألقى المحتجون قنابل الغاز والطوب وغيرها من الأشياء في اتجاههم.

وقالت الشرطة إن المحتجين استخدموا السوائل المسببة للتآكل في بلدة تون مون، مما أدى إلى إصابة الضباط وبعض المراسلين.

كانت المدينة بالفعل تحت إجراءات أمنية مشددة، وتم إغلاق المزيد من محطات المترو مع انتشار العنف

