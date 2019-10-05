كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتخابات الرئاسية التونسية.. قيس سعيد يتضامن مع منافسه نبيل القروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية، اليوم السبت، بيانًا قرر فيه عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

أكد قيس سعيد، على أنه لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواع أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين، وشدّد في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين.

ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6%، رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية غداً الأحد.

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وقال سعيّد في تصريحات صحافية سابقة أنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقاً "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقياً، صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".

وفي 15 سبتمبر الماضي، تصدّر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4% من الأصوات، وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية اثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ 3 أعوام، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس الماضي قبل 10 أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء، ولم يفرج القضاء عن القروي بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه، ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.