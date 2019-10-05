كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الأمريكي يستدعي وثائق البيت الأبيض حول التحقيق في قضية ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى الديمقراطيون في مجلس النواب الامريكي البيت الابيض للوثائق التي يرغبون في رؤيتها كجزء من تحقيقهم في عزل الرئيس دونالد ترامب.

قال رؤساء لجان مجلس النواب الثلاثة إنهم يريدون مستندات تتعلق بمكالمة هاتفية في 25 يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يقع في قلب تحقيقهم.

وأضاف الثلاثة أنهم أجبروا على إصدار أمر الاستدعاء بعد أن أخفق البيت الأبيض في تقديم الوثائق التي طلبوها في رسالة في 9 سبتمبر.

وتابع ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان: "هذا الاستدعاء لا يغير شيئا - فقط المزيد من طلبات الوثائق والوقت الضائع وأموال دافعي الضرائب التي ستظهر في النهاية أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ".

ويعتقد محامو البيت الأبيض أن ترامب، يمكن أن يتجاهل مطالب المشرعين إلى أن يجري المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تصويتًا كاملًا من مجلس النواب للموافقة رسميًا على تحقيق الإقالة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الموضوع.

في وقت سابق، طلبت اللجان من نائب الرئيس مايك بينس تسليم المستندات المتعلقة بالاجتماع الذي عقده مع زيلينسكي والاتصال بين زيلينسكي وترامب.

وأعطوا بنس حتى 15 أكتوبر لإنتاج أي سجلات تتعلق بمكالمة يوليو واجتماع عقده مع زيلينسكي في 1 سبتمبر.

وفقًا لنسخة جزئية من الدعوة، طلب ترامب من زيلينسكي "تفضيل" التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، المنافس البارز لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020، وابنه، هانتر بايدن، الذي عمل في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية بوريزما.

وفي ذلك الوقت، كانت إدارة ترامب تحجز مئات الملايين من المساعدات لأوكرانيا وقال الديمقراطيون إنهم يشتبهون في أن ترامب يستخدم السياسة الخارجية الأمريكية وأموال دافعي الضرائب لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. ترامب يعمل على إعادة انتخابه.

وقالت متحدثة باسم بنس أن الطبيعة الواسعة للطلب أظهرت أنه لم يكن "خطيرًا".

وعندما التقى بنس بزيلينسكي، ناقش الاثنان مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات أمنية وافق عليها الكونغرس الأمريكي لكن إدارة ترامب لم تصرفها.

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وتم الكشف عن محتويات مكالمة ترامب-زيلينسكي من قبل أحد أعضاء مجتمع الاستخبارات الذي قدم شكوى ضد المخبرين ولا يزال مجهول الهوية. وقال ترامب إنه يريد معرفة هوية المبلغين عن المخالفات.

وقال الممثل الديمقراطي "رجا كريشنامورثي"، وهو عضو في لجنة الاستخبارات، إنه يعتقد أن هوية المبلغين عن المخالفات ينبغي أن تظل سرية حتى من أعضاء اللجنة.

وأفادت "نيويورك تايمز" نقلًا عن شخصين أطلعهما على الأمر، أن مسؤول مخابرات آخر، لديه معلومات مباشرة أكثر حول تعامل ترامب مع أوكرانيا أكثر من أول المبلغين عن المخالفات، ويفكر في تقديم شكوى ضد المخبرين.

وقال أحد الأشخاص، وفقًا لصحيفة التايمز، أن المسؤول الثاني هو من بين أولئك الذين قابلهم المفتش العام لمجتمع الاستخبارات لتأكيد مزاعم المبلغين الأصليين.

وأدلى المفتش العام مايكل أتكينسون بشهادته أمام جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات في مجلس النواب يوم الجمعة.

ويمكن أن يؤدي التحقيق إلى الموافقة على مواد المساءلة - أو التهم الرسمية - ضد ترامب في المنزل.

وستعقد بعد ذلك محاكمة حول إقالته من منصبه في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأظهر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ شهية قليلة للإطاحة بترامب.

وقام كورت فولكر، الذي استقال الأسبوع الماضي كمبعوث خاص لترامب إلى أوكرانيا، بتسليم الرسائل إلى لجان مجلس النواب في اجتماع مغلق يوم الخميس، وأصدر الرؤساء سراحهم في وقت لاحق من اليوم.

وقال ترامب أن بايدن وابنه "فاسدان"، ولكنهما لم يبديا أي دليل يدعم ذلك. وذهب الرئيس يوم الخميس إلى أبعد من ذلك في هجماته على بايدن عندما دعا الصين إلى التحقيق مع نائب الرئيس السابق وابنه، اللذين كان لهما مصالح تجارية هناك.

قال السناتور الأمريكي والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة ميت رومني يوم الجمعة إنه من الخطأ والمروع أن يدفع ترامب الدول الأخرى للتحقيق مع بايدن.

وقال مصدر مطلع على هذا الجهد إن البيت الأبيض يعتزم أن يجادل بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، يجب أن يكون لها كامل صوت مجلس النواب للموافقة رسميًا على تحقيق في المساءلة.

