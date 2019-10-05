كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق مترو هونج كونج اليوم وسط احتجاجات ضد حظر الأقنعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة مترو هونج كونج، أن مترو هونج كونج سيظل مغلقًا اليوم السبت، في أعقاب موجة جديدة من الاحتجاجات، والتي نشأت بسبب قرار حكومة المدينة بحظر ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.

وقالت الشبكة، في بيان لها: "بعد اندلاع أعمال العنف في مناطق متعددة، لا يزال موظفو الصيانة يقومون بأعمال الإصلاح في المحطات المتضررة".

وأضافت شبكة مترو هونج كونج: "بعد إجراء تقييم بالاشتراك مع الشرطة والإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، يتم تعليق جميع خدمات قطار مترو هونج كونج التي تغطي السكك الحديدية الثقيلة (باستثناء المطار السريع) والسكك الحديدية الخفيفة اليوم. ستقدم حافلات مترو هونج كونج خدمة محدودة من الساعة 4 بعد الظهر".

يوم الجمعة، سنت حكومة هونج كونج مرسوم لوائح الطوارئ، وحظرت ارتداء الأقنعة في الاجتماعات العامة والمواكب، مما أثار غضبًا شديدًا من معارضة المدينة، التي تعتمد على قناع الوجه لإخفاء هويتهم والتهرب من الاعتقال لمشاركتهم في أعمال وتجمعات غير مصرح بها.

كانت شدة رد الفعل العنيف للمعارضة شديدة لدرجة أن سلطات هونج كونج اضطرت إلى إغلاق جميع محطات المترو ليلة الجمعة للحيلولة دون تصاعد الموقف وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطات.

ووصفت زعيمة هونج كونج المضطرب أعمال الشغب التي وقعت خلال الليل بأنها "يوم مظلم للغاية" لمنطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي قائلة ان "الجميع يشعرون بالقلق والخوف".

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لم تعلن كاري لام عن إجراءات إضافية لقمع الاحتجاجات العنيفة المتزايدة في خطاب متلفز مسجل مسبقًا تم بثه اليوم السبت، بينما بدأ المتظاهرون مرة أخرى في المسيرة، وارتدى الكثيرون أقنعة الوجه في تحد للحظر الجديد.

دافعت لام عن مشروعية الحظر الذي يجرم ارتداء الأقنعة في التجمعات التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل.

ووصفت لام هونج كونج بأنها تحت سيطرة "عنف غير مسبوق" مشيرة إنه "لحماية حياة المواطنين وحرياتهم اليومية، لا يمكنني السماح لأقلية صغيرة من مثيري الشغب بتدمير ذلك".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في المنطقة الإدارية الخاصة في الصين في أوائل يونيو كرد فعل على مشروع قانون لا يحظى بشعبية كبيرة من شأنه أن يسمح للناس بتسليمهم إلى البر الرئيسي. تصاعدت الاحتجاجات في النهاية إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

في أوائل سبتمبر، وافقت زعيمة هونج كونج "كاري لام" على سحب المبادرة المثيرة للجدل رسميًا، لكن المتظاهرين ظلوا في الشوارع للمطالبة باستقالتها، وتراجع تصنيف الحكومة للاشتباكات العنيفة على أنها أعمال شغب ، وتحقيق مستقل في أعمال عنف الشرطة المزعومة، وإطلاق سراح كل من اعتقلوا في الاشتباكات.