الصين..العثور على 13 طنا من الذهب و37 مليار دولار بقبو منزل أحد المسؤولين-فيديو

عثرت السلطات الصينية على مجموعة من سبائك الذهب و30 مليار جنيه إسترليني (37 مليار دولار) نقدا، في قبو منزل عمدة صيني وصف بـ “الفاسد”، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن عمدة مدينة هايكو، تشانغ تشي، البالغ من العمر 58 عاما، لديه مجموعة من العقارات الفاخرة، وسيواجه عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانته “بجرائم اقتصادية”.

وتم التحقيق مع تشي من قبل لجنة الرقابة الوطنية، حيث عثرت في منزله على 13.5 طن من الذهب.

ويظهر مقطع فيديو نشرته “روسيا اليوم” وقد صوره المحققون وهم يتفحصون المكان كومة عملاقة من الذهب، بعضها يمتد من الرفوف إلى الأرض.

وعثرت السلطات على أكوام من العملات النقدية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في منزل السياسي في الحزب الشيوعي، ويختلف نوع العملات من الدولار إلى اليوان الصيني واليورو.

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وكان تشي سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة. وكان أيضا عضوا في اللجنة الدائمة لمقاطعة هاينان.

وتم تجريد العمدة السابق من منصبيه من قبل لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.