بعد إقصائها من “ذا فويس”.. البراق مستاءة: الأغنية فرضت علي

عبرت الفنانة المغربية، ليلى البراق، عن استيائها مما حصل معها، أثناء مشاركتها في برنامج “ذا فويس”، إذ قالت إن الأغنية، التي قدمتها فرضت عليها، ولم تختارها هي.

وصرحت البراق، التي حلت ضيفة على إذاعة “إم إف إم”، صباح أمس الجمعة، أن مشاركتها في الأصل جاءت بناء على إلحاح المنظمين عليها.

وأبرزت البراق أن المشرفين على البرنامج اختاروا أغنية “وعدي”، التي أدتها على المسرح، مبرزة أن مشاركتها في الأصل، كانت بهدف الترويج لألبومها في الوطن العربي.

وأقصيت البراق من البرنامج بعدما لم تتمكن من عبور مرحلة “الصوت وبس”، ويرتقب أن يعرض مرورها في إحدى الحلقات المقبلة.

وعرف الموسم الحالي من “ذا فويس”، مشاركة فنان مغربي آخر هو رضوان الأسمر، لكنه لقي مصيرا مغايرا، إذ كان جميع أعضاء لجنة التحكيم يرغبون في انضمامه إليهم، لكنه اختار المغربية، سميرة سعيد.