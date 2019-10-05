مندوبية “الحافي” تعلن عن الافتتاح الرسمي لموسم القنص الجديد غدا الأحد

أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات، اليوم السبت، عن افتتاح موسم القنص الجديد، غدا الأحد 6 أكتوبر، بالنسبة لجميع أنواع الطرائد.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، اليوم السبت، إنه خلال الموسم الفارط، بلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 71 ألفا و793 قناصا، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 49,56 بالمائة بالمقارنة مع موسم 2009-2008.

ويزاول القنص السياحي على مساحة تقدر بـ717 ألفا و228 هكتار، موزعة على 101 قطعة لحساب 2220 سائحا.

وتفوق المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هواية القنص السياحي، 3 مليون هكتار موزعة على 1134 قطعة منها 959 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و101 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و 12 قطعة للقنص التعليمي و51 قطعة للقنص الإقليمي و11 قطع على أراض خاصة.

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ولفتت المندوبية الانتباه للأهمية الكبيرة التي يكتسيها القنص على الصعيدين الوطني والعالمي، وقالت إنه يساهم في خلق 1,18 مليون يوم عمل قار، ومائتي ألف منصب شغل مؤقت بالوسط القروي سنويا.

شرعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ شتنبر 2019، بحسب بلاغها، في اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد 2019-2020 في أحسن الظروف.

وقالت إنها عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع.