اليوم بالرياض.. الأندية المغربية تتعرف على منافسيها في ثمن نهائي كأس محمد السادس

تتجه أنظار الأندية المغربية الثلاثة، أولمبيك آسفي، والرجاء، والوداد، المشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية، الرياض، التي ستحتضن عملية سحب قرعة دور ثمن نهائي المسابقة.

ويترقب الثلاثي المغربي، ما ستسفر عنه القرعة، التي سيحضرها عبد العزيز بن تركي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، للتعرف على منافسيه في الدور القادم، علما أن المغرب يعد أكثر البلدان تمثيلا في ثمن النهائي.

وكان فريق أولمبيك آسفي، تأهل لثمن النهائي، بعد تجاوزه الرفاع البحريني، في حين عبر الرجاء حاجز هلال القدس الفلسطيني، بينما أقصى الوداد المريخ السوداني.

وتأهلت لهذا الدور، أندية، الشباب والاتحاد من السعودية، والاسماعيلي، والاتحاد السكندري من مصر، ثم من العراق، الشرطة والقوة الجوية، والجزيرة والوصل من الإمارات، بالإضافة للترجي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري، ونواذيبو الموريتاني، والمحرق البحريني، ثم شباب الأردن الأردني.