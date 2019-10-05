تظاهرات ضد الجريمة والعنف في كفركنا وحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات اليوم، السبت، في تظاهرة ضد الجريمة والعنف، في قرية كفركنا، استجابة لدعوة اللجنة الشعبية في القرية، كما نظمت تظاهرة أخرى مماثلة في مدينة حيفا، بمبادرة من فرع التجمع الوطني الديمقراطي.

وحمل المتظاهرون في كفركنا شعارات كان من بينها "نطالب الشرطة بمحاكمة الجناة" و"أعطونا الأمان"، إضافة إلى شعارات باللغة العبرية تشير إلى تقاعس الشرطة في مواجهة العنف في المجتمع العربي.

وكانت اللجنة الشعبية في كفركنا قد دعت إلى المشاركة في التظاهرة، وتضمنت الدعوة جملة من الشعارات، كان من بينها "نعم لقطع دابر الجريمة" و"نعم لجمع السلاح غير المرخص" و"نعم لأمن وأمان بيوتنا" و"لا وألف لا للعنف والجريمة".

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مظاهرة كفر كنا اليوم

كما نظمت تظاهرة احتجاجية أخرى على دوار أميل حبيبي في مدينة حيفا، بمبادرة من فرع التجمع الوطني الديمقراطي.

وأكد التجمع في دعوته للمشاركة في التظاهرة، التي برز فيها حضور الأطفال، على أن نداء الواجب يحتم رفع الصوت أمام العنف والجريمة.

ومن المقرر أن يعرض، مساء اليوم، فيلم "حرمان" الذي يتحدث عن آفة العنف، وذلك في حي وادي النسناس في المدينة.