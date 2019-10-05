شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. المتظاهرون يرفضون التفاوض ويطالبون مجلس النواب بالاستقالة والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن المتظاهرين رفضوا التفاوض مع الحكومة.

وأضافت المصادر، أن المتظاهرين طالبوا "الحلبوسي" ومجلس النواب بالاستقالة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن تظاهرات العراق أسفرت عن 100 قتيل و4 آلاف جريح.

وكانت مصادر طبية أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى خلال التظاهرات في عدد من مدن العراق إلى 73 شخصا.

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إلى ذلك، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من مساء أمس برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت ( بالتوقيت المحلي)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية ( واع).

وذكرت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء أنها تتواصل مع "أطراف مؤثرة" في الحراك الجماهيري في ست محافظات، لم تحددها، وهناك "اتفاق على تلبية المطالب المشروعة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي ( 02:00 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

و أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم الجمعة أن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.