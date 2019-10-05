شكرا لقرائتكم خبر عن منذر مبارك: كم برنامج سيفرده إعلام قطر لو كانت أحداث العراق في مصر؟ والان مع التفاصيل
قال رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك، اليوم السبت، "في العراق جميع الدول العربية اعترضت ولم تقبل إلا قطر من قاعدتها في العديد".
وأضاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر""وجميع الدول الإسلامية اعترضت ولم تقبل إلا تركيا من قاعدتها في انجرليك ".
ومضى "فلايرمى خزي الإخوان على غيرهم هم من تعاون وهم من أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية".
وتابع "تخيل ما الذي ستقدمه الجزيرة وكم برنامج سيفرده إعلام قطر لو كانت أحداث العراق في مصر ؟
وبين أن العراق يثأر لكرامته ونسأل الله أن يحقن دماء كرامه ويعيده عزيزاً وهنا أوجه سؤال، يا اردوغان قبل يومين قلت سأنتصر للشعوب في كل الدنيا،هل تجرؤ على دعم من يبعد مترات عنك أم هو الخوف من إيران ؟
واستطرد "إن انتصر العراق وخرج الصفويون منه فسيخرج معهم الإخوان فلمدة 13 سنة شكلوا تحالف في البرلمان وتحالف ذبح العراق ومن أمثلته تعاون ملشيات الحشد الشعبي بقيادة نوري المالكي وملشيات حماس العراق بقيادة فيصل العيساوي في الفلوجة وفي جنوب وغرب العراق".
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