شكرا لقرائتكم خبر عن ميتسوتاكيس وبومبيو يبحثان انتهاك تركيا لسيادة قبرص والان مع التفاصيل
بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتهاكات تركيا لسيادة قبرص.
وذكر ميتسوتاكيس لبومبيو - الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا - أن "التحركات الأخيرة لتركيا.. انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية".
وتابع "الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط.. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي".
وقالت قبرص، الجمعة، إن الإجراء التركي بإرسال سفن حفر إلى منطقة تابعة لنيقوسيا لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط يعد "تصعيدا حادا" وانتهاكا للسيادة القبرصية والقانون الدولي.
وأرسلت تركيا سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى المياه قبالة جنوب قبرص، حيث منحت السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق استكشاف لشركات إيطالية وفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتسوتاكيس وبومبيو يبحثان انتهاك تركيا لسيادة قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.