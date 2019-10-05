شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو الحكومة العراقية إلى التهدئة والبدء بحوار فوري والان مع التفاصيل

دعت الجامعة العربية، اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019 حكومة العراق لتهدئة الوضع.

كما حثت الجامعة الحكومة العراقية على البدء الفوري في حوار جدي يفضي إلى إزالة أسباب التظاهرات.

وارتفع عدد القتلى خلال التظاهرات في عدد من مدن العراق إلى 73 شخصا.

وأكدت مصادر طبية أن القتلى وصلوا إلى هذا العدد اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي في وقت متأخر من مساء أمس برفع حظر التجول من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت ( بالتوقيت المحلي)، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية ( واع).

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وذكرت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء أنها تتواصل مع "أطراف مؤثرة" في الحراك الجماهيري في ست محافظات، لم تحددها، وهناك "اتفاق على تلبية المطالب المشروعة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عبد المهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي ( 02:00 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

و أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم الجمعة أن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.