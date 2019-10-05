شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: مشكلة اليمن مع الحوثية تتجاوز مسـألة الولاء لإيران والان مع التفاصيل

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن مشكلة اليمن مع الحوثية ليس فقط في ولائها لإيران ومساعيها لتحويل اليمن الى نفوذ إيراني.

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وأكد غلاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، تشرين الأول 05، 2019، أن خطرها أيضا يكمن في بنية أصولية كهنوتية عنصرية كارهة لليمن الجمهوري وتؤسس لحروب أهلية وتمثل الخطر الأكبر لقيم ومبادئ الحركة الوطنية ونقيض موضوعي لدولة الناس والوطن

وختم نجيب غلاب تغريدته بالقول: لن تنجو الحوثية وإن طال عمرها.