حضور لافت للمرأة في انتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي بأم القيوين

توافد أعضاء الهيئات الانتخابية من الإماراتيين في أم القيوين بكثافة على مركزي الانتخاب بقاعة الاتحاد والمدرسة الثانوية الفنية في فلج المعلا للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وبدأت عملية التصويت في الساعة الثامنة من صباح اليوم، وهو الوقت المحدد، وسارت وفق ما هو مخطط له.





واستكمل الناخبون إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفق العملية المعتمدة.

وكان حضور المرأة ومشاركتها في عملية التصويت لافتا، حيث أكد عدد منهن أن صوتهن أمانة ومشاركتهن في الانتخابات تعد ردا لثقة الوطن تجاه الفرص التي منحت لهن بالمشاركة في هذا الواجب الوطني.

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وثمّن الناخبون جهود القائمين على إجراءات عملية التصويت من رؤساء المراكز واللجان المشرفة والمتطوعين وتسهيل العملية عليهم وتبسيطها من خلال تعريفهم بالإجراءات، ومساعدتهم خلال عملية التصويت في حال وجود أي عائق وسلاسة العملية التي لا تتجاوز الدقائق الثلاث.

واتسم الجو العام للجان بالانضباط التام، حيث تم تخصيص الأماكن للمرشحين والإعلاميين والمراقبين، ما ساهم في تسريع وتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

كما شهدت عملية التصويت في قاعة الاتحاد بأم القيوين مشاركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين في العرس الوطني الانتخابي منذ فتح باب التصويت في الثامنة صباحا.

وقال إسماعيل الهاشم البلوشي رئيس المركز الانتخابي بقاعة الاتحاد في أم القيوين: "إن المركز شهد إقبالا كثيفا من أعضاء الهيئة الانتخابية بالإمارة خاصة العنصر النسائي"، مشيرا إلى تزايد الإقبال في اليوم الرئيسي للانتخابات منذ الصباح الباكر.

من جانبهم، أعرب الناخبون عن سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية بالإمارات، مؤكدين أهمية مشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية كافة في هذا العرس الوطني الانتخابي لإنجاح الحدث على مستوى الدولة.