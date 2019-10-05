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إصابة 4 على الأقل في هجوم بقنبلة يدوية في كشمير

قالت شرطة كشمير على تويتر إن هجوما بقنبلة يدوية أسفر عن إصابة أربعة مدنيين يوم السبت في مدينة أنانتناج بجنوب الإقليم واتهمت ”إرهابيين“ بالمسؤولية عنه.

وتتأجج مشاعر الكثيرين في كشمير منذ أن حرمت الهند الشطر الخاص بها في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من أغسطس آب وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيودا تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد الاستياء.

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وخففت السلطات بعض هذه القيود تدريجيا لكن اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن الانفجار وقع قرب مكتب حكومي وأصاب سبعة أشخاص بينهم شرطي وصحفي.