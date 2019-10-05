انت الان تتابع ترامب يأمر بخفض كبير في عدد موظفي مجلس الأمن القومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء تقليص كبير في عدد موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" أمس الجمعة.

وأكدت مصادر للوكالة أن إخطار مسؤولي مجلس الأمن القومي بهذه الخطوة تمّ عبر رئيس موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبرايان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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ولم تشر وكالة "بلومبرغ" إلى العدد الدقيق للأشخاص الذين يسعى ترامب لخفضهم، حيث يشتغل بالمجلس حاليا 310 أشخاص.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يدرس فيه النواب الديمقراطيون إمكانية عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على خلفية اتهامات له بطلب مساعدة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في التحقيق في نشاطات نجل منافسه السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة الديمقراطي جو بايدن.