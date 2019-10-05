ضابط مخابرات أمريكي: إيران وقطر وتركيا تساند وجود دور للإسلام السياسي

السبت 5 أكتوبر 2019

تركيا وايران

كتب أنقرة الرياض - الخليج 365

اعتبر الضابط في المخابرات الأمريكية السابق، نورمان رول، أن إيران وقطر وتركيا تساند وجود دور للإسلام السياسي، كما تساند جماعة الإخوان المسلمين.



وأضاف نورمان وهو أحد كبار ضباط المخابرات الامريكية - CIA - ، بأن تسريبات تركيا ليست صديقة بل عدائية وتستهدف توجيه حملة دولية ضد السعودية.

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وأشار إلى أن "ما يحدث في تركيا من استضافة الاخوان وقنواتهم هو تهديد للسعودية".

وبين أن عدد قنوات كبيرة لجماعة الإخوان تتواجد في المدن التركية وكذلك قيادات من الإخوان.

وذكر أنه لا يجب أن تقبل الولايات المتحدة لهذا لأنه عنصر مزعزع للمنطقة.