ميتسوتاكيس وبومبيو يبحثان انتهاك تركيا لسيادة قبرص

السبت 5 أكتوبر 2019

بومبيو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتهاكات تركيا لسيادة قبرص.

وذكر ميتسوتاكيس لبومبيو - الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا - أن "التحركات الأخيرة لتركيا.. انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية".

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وتابع "الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط.. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي".

وقالت قبرص، الجمعة، إن الإجراء التركي بإرسال سفن حفر إلى منطقة تابعة لنيقوسيا لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط يعد "تصعيدا حادا" وانتهاكا للسيادة القبرصية والقانون الدولي.

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى المياه قبالة جنوب قبرص، حيث منحت السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق استكشاف لشركات إيطالية وفرنسية.