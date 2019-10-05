شكرا لقرائتكم خبر عن 100 قتيل و4 آلاف جريح في احتجاجات العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بغداد)
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل نحو 100 شخص معظمهم من المتظاهرين، وجرح نحو 4 آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، حسب آخر حصيلة أعلنتها المفوضية اليوم (السبت).
وقالت مصادر طبية إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن 6 من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 73، معظمهم من المتظاهرين، وإصابة نحو 3 آلاف بجروح.
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