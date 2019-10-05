بغداد تلتقط أنفاسها.. عودة الحياة بعد سيل من الدماء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد، بعد يومين من فرضه في محاولة لإخماد التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء.

ولا يزال الأمن منتشرا بشكل كبير، لكن الشوارع والساحات الرئيسية فتحت السبت أمام حركة المرور بعد رفع حظر التجول الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي.

رفع طلقات الرصاص

وعمد عمال البلدية إلى تنظيف الشوارع ورفع طلقات الرصاص والحطام الذي خلفته المواجهات الأخيرة.

إلى ذلك، عادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية.

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في حين أغلقت حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية.

من بغداد (5 أكتوبر- فرانس برس)

حصيلة دامية

يذكر أن التظاهرات التي خلفت 100 قتيل و4 آلاف جريح بحسب آخر حصيلة رسمية صادرة عن مفوضية حقوق الانسان، السبت، انطلقت احتجاجاً على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

ووصفت تلك الاحتجاجات بالأكثر دموية في العراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش في 2017 وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.

من بغداد (5 أكتوبر- فرانس برس)

واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح، أعلنت السبت عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وتزامن هذا الهدوء الحذر في بغداد مع لقاء عدد من ممثلي المتظاهرين برئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي السبت بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية