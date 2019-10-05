شكرا لقرائتكم شاهد بايدن غاضباً: اسألوني عن ترمب.. وانسوا ابني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فقد المرشح الديمقراطي جو بايدن أعصابه وتوتر بعد أن سأله صحفي، عن ابنه هانتر، هل أدار أعمالاً في أوكرانيا، عندما كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.

ورد بايدن بأنه "ليس من تضارب مصالح في الأمر"، مشدداً على أنه "لا مؤشر لذلك".

وكان الصحفي يسأل بايدن، أثناء وجوده في منتدى الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة في لوس أنجلوس، الجمعة.

وعندما كرر الصحفي السؤال، سارع بايدن للقول: "لن أرد على ذلك".

من ثم أدار البوصلة باتجاه ترمب، قائلاً: "ركز على هذا الرجل.. ما يفعله لم يفعله أي رئيس مطلقاً".

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ورداً على سؤال حول صورة نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي، يظهر فيها بايدن وابنه هانتر مع أحد شركاء الأعمال الأوكرانيين وهم يلعبون الجولف، قال بايدن إنه وابنه لم يناقشا الموضوعات التجارية. ومن ثم أعاد المرشح الديمقراطي دفة الحديث مرة أخرى إلى ترمب.

وأوضح أنه قلق مما سيفعله ترمب في العام المقبل من الرئاسة ووصفه بـ "المشوش"، مضيفا: "الشعب الأميركي يعرفه ويعرفني".

هذا، وأصدر الزعماء الديموقراطيّون الذين بدأوا في الكونغرس الأميركي تحقيقاً لعزل الرئيس ترمب، الجمعة، مذكّرةً رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 تشرين الأوّل/أكتوبر وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتتركز التحقيقات حول ضغوط مارسها ترمب على الرئيس الأوكراني بهدف دفع الأخير لبدء تحقيقات مع بايدن.

وكان الرئيس الأميركي، ترمب، أعلن الجمعة، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون، سعياً إلى عزله.

وطالما ادّعى ترمب أنّ نائب الرئيس الأميركي السابق بايدن وابنه متورّطان في الفساد في أوكرانيا. وقال "إنّه (بايدن) يقوم بنهب هذه الدول".