«شروط ترخيص تسيير المركبات» بالقانون الجديد ..«أجهزة الإطفاء و1000 جنيه للفحص والـGPS»

الموجز
أحال الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.
شروط ترخيص تسيير المركبات :
ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة
ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.
ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة
ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
ـ تركيب GPS
ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء
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