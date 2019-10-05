الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يتقلب يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراراة على الجبال والداخل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة، يتحوّل تدريجيًا بدءًا من الظهر الى غائم جزئيًا كما يتكوّن الضباب على المرتفعات مساءً.
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