الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يتقلب يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراراة على الجبال والداخل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ محلية خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة، يتحوّل تدريجيًا بدءًا من الظهر الى غائم جزئيًا كما يتكوّن الضباب على المرتفعات مساءً.