النشرة: دورية إسرائيلية مشطت الطريق الترابي بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، مشطت الطريق الترابي بمحاذاة ​السياج الحدودي​، إنطلاقا من تلال ​الوزاني​ ةحتى وادي العسل مرورا بالشطر الشمالي اللبناني ل​بلدة الغجر​ و​العباسية​، وعملت عناصر الدورية على تفقد أجهزة ​التجسس​ وكاميرات المراقبة المثبتة على البوابات الحديدية عند هذا السياج، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة ظرفية ومتحركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في محاور ​عين عرب​، سهل الميري، المجيدية ومزرعة بسطرا لمراقبة الوضع.

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