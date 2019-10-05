جريصاتي: اتفقت مع الحريري لإدراج موضوع معالجة النفايات والمكبات في برنامج سيدر

تفقد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ معمل فرز ​النفايات​ الطبية في ​العباسية​، وإطلع من مدير المعمل محمد درباج على سير العمل في المعمل بعد أن توقفت الشركة المشغلة منذ حوالي سته أشهر بسبب عدم التزامها بشروط عقد التشغيل بينها وبين بلديه العباسية.

بدوره وزير البيئة أشاد بـ"الجهود التي تقوم بها بلدية العباسية وبما حققته خلال هذه الفترة الوجيزة رغم الإمكانيات المتواضعة الموجودة لديهم مبديًا استعداده المساعدة والمساهمة من أجل إيجاد ماكينات فرز أخرى من أجل استمرارية العمل واستيعاب كميات أكبر"، مشيرا الى أن "الوزارة ستتواصل مع جميع ​المستشفيات​ والإطلاع على كيفية جمع ​النفايات الطبية​ والتأكيد على واجباتهم ومسؤولياتهم لأننا لن نقبل بعد اليوم كدولة التهاون في مسأله النفايات الطبية التي تعتبر أخطر بكثير من النفايات المنزلية".

أما بخصوص النفايات المنزلية و​المكبات​ العشوائية في ​الجنوب​، لفت جريصاتي الى أنه "بعدما تواصلنا مع ​حركة أمل​ و​حزب الله​ نقول أننا انتقلنا من مرحلة القرار السياسي إلى مرحلة العمل الفعلي على الارض كي نحول هذه المواقع والمكبات إلى مطامر صحية"، كاشفا أنه اتفق مؤخرا مع رئيس الحكومة سعد الحريري لـ"إدراج موضوع معالجه النفايات والمكبات في برنامج سيدر".

وكشف أنه "خلال أسبوعين سنقوم بزيارة إلى ​ألمانيا​ حيث أبدت ​الحكومة الألمانية​ استعدادها مساعدتنا في هذا الموضوع وخاصة ان امكانياتنا الماديه كدولة لبنانية ضعيفة لذلك سنحاول مع ​الدول المانحة​ وفي مقدمها ألمانيا معالجة المكبات العشوائية"، مشددا على "ضرورة الإنتقال إلى مرحلة الفرز من المصدر الذي يعتبر بداية حل للأزمة لنصل بعدها إلى مرحلة التسبيخ ومن ثم طمر العوادم، مبديًا تفاؤله "في تجاوب البلديات والاحزاب مع الخطة المرسومة للوصول إلى حل نهائي ل​أزمة النفايات​".

بعدها انتقل وزير البيئة إلى معمل فرز النفايات في بلدة معركة والذي لم يبدأ بعد بالعمل بانتظار اذن من وزارة البيئة واستمع من رئيس بلدية معركة عادل سعد إلى شرح حول وضع المعمل. كما تفقد معمل فرز تابع لجمعية فكر وإنسان واستمع من رئيس الجمعية د. حسن حجازي شرحا حول اعمال الفرز التي تقوم بها الجمعية التي تتعاون وتتشارك مع اكثر من بلديه في المنطقة.